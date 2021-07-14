Из-за COVID-19 в туберкулезной больнице ФСИН Ростовской области ввели карантин

В туберкулезной больнице № 19 ГУФСИН России по Ростовской области ввели карантин из-за коронавируса. Медицинское учреждение закрыли с 15 июля до особого распоряжения.В частности, запретили свидания осужденных с родственниками и ограничили посещения для представителей органов власти, общественных наблюдателей и прочих.Все перемещения осужденных из больницы строго регламентируются. Кроме того, прием и перевод осужденных из туберкулезной больницы № 19 временно приостановлен. Исключением стали только случаи, не требующие отлагательств.Заключенным не из карантинной зоны разрешены свидания. Однако они должны проходить с соблюдением противоковидных мер. Посетителям для встречи нужно предоставить документ о вакцинации против коронавируса и выглядеть здоровым. Аналогичная ситуация - и среди самих осужденных. Длительные свидания в первую очередь разрешают привитым.