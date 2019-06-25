Из Ростова в Москву запустят еще один рейс



Из Ростова-на-Дону в Москву запустят еще один рейс. Информацию об этом передает пресс-служба аэропорта Платов.



Ростовчане смогут улететь в столицу пять раз в неделю, с понедельника по пятницу. Из донского аэропорта самолеты будут отправляться в 19:50 и прилетать в Домодедово в 21:40. По средам авиалайнеры будут вылетать из Ростова в 21:00 и прибывать в Москву в 22:50.



По данным пресс-службы, полеты и начнут выполняться с 12 июля. Пассажиров будет перевозить Boeing 737-800.