Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Из Ростова в Москву запустят еще один рейс

Из Ростова в Москву запустят еще один рейс
Из Ростова-на-Дону в Москву запустят еще один рейс. Информацию об этом передает пресс-служба аэропорта Платов.

Ростовчане смогут улететь в столицу пять раз в неделю, с понедельника по пятницу. Из донского аэропорта самолеты будут отправляться в 19:50 и прилетать в Домодедово в 21:40. По средам авиалайнеры будут вылетать из Ростова в 21:00 и прибывать в Москву в 22:50.

По данным пресс-службы, полеты и начнут выполняться с 12 июля. Пассажиров будет перевозить Boeing 737-800.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.