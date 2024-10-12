Из Ростовской области запустили новый автобусный маршрут до Архыза
Из Ростовской области запустили новый автобусный маршрут до Архыза. Информацию об сообщили в соцсетях автовокзалов региона.
Маршрут проходит через следующие населенные пункты: Таганрог, Ростов, Тихорецк, Кропоткин, Армавир, Мостовской, Псебай, Зеленчукская и Архыз.
Обратно автобус будет следовать по маршруту: Архыз «Романтик» — отель «Белый пик» — завод минеральной воды — магазин «Сказка» — Зеленчукская — Псебай — Мостовской — Армавир — Кропоткин — Тихорецк — Ростов — Таганрог.
Для пассажиров предусмотрены комфортные условия: автобусы оснащены USB-зарядками под каждым сиденьем, климат-контролем, кулером с водой, телевизорами и регулируемыми сиденьями.
Запуск рейса запланирован на 13 декабря, уже началась продажа билетов.