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Из Ростова в Азов в День народного единства будут ходить дополнительные поезда

Из Ростова в Азов в День народного единства будут ходить дополнительные поезда
Из Ростова в Азов в День народного единства будут ходить дополнительные поезда. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

4 ноября из донской столицы отправится поезд № 6034. Он отправится в 7:19 и прибудет в Азов в 8:26. В пути предусмотрены остановки на следующих станциях и платформах: Заречная, Электродепо, Батайск, 3 км, Стройдеталь, 12 км, ОН Весна, Кулешовский, 21 км, 23 км, Красногоровка. 

Поезд № 6033 выедет из Азова в Ростов в 8:40. Пассажиры доедут до конечной к 9:44. В пути состав сделает остановки на следующих станциях: Красногоровка, 23-й километр, 21-й километр, Кулешовский, 12-й километр (Весна), Стройдеталь, 3-й километр, Батайск, Электродепо и Заречная.
Фото: Ростов ру
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