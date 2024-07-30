Дополнительные электрички будут ходить из Ростова в Азов

Фото: Ростов ру

Из Ростова в Азов будут ходить дополнительные электрички. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.С 3 августа по субботам и воскресеньям начнут курсировать два дополнительных пригородных поезда.Электричка будет отправляться с вокзала Ростов-Пригородный в 7:19. В пути предусмотрены следующие остановки на станциях и остановочных платформах: Заречная, 1 352-й км, Электродепо, Батайск, ОП 3-й км, Стройдеталь, ОП 8-й км, Весна (12-й км), Кулешовский, ОП 21-й км, ОП 23-й км, Красногоровка. На станцию Азов состав прибудет в 08:26.Электричка из Азова будет отправляться в 08:40. Пассажиры доберутся до Ростова в 09:44.