Большая часть новых инфицированных на Дону - пациенты до 65 лет

В Ростовской области посчитали возраст новых зараженных коронавирусом. Об этом рассказали в правительстве региона.В донском крае за 18 июля коронавирусом заразились 102 человека. Среди них большая часть, это 42,2% - граждане в возрасте от 46 до 65 лет. 29,4% - люди от 18 до 45 лет, 19,6% - от 66 до 79 лет и 5,9% - старше 80 лет. Также за последние сутки коронавирусом из общего числа 2,9% - это дети.Лечение в стационарах получают 696 пациентов. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 33,2%.Тяжелое течение болезни наблюдается у пожилых людей. Особенно страдают те, у кого есть сопутствующие заболевания. Впрочем, не щадит опасный вирус и детей. Так, за все время бушевания пандемии от коронавируса умер 12-летний пациент. Ребенок страдал хроническим заболеванием центральной нервной системы.