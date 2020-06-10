Среди новых заражённых коронавирусом на Дону – 21 ребёнок

В донском регионе за сутки диагноз «коронавирус» поставили 198 людям. В правительстве Ростовской области предоставили данные о возрасте новых заболевших. Среди них - 21 ребёнок, 69 человек - в возрасте от 18 до 45 лет, 70 - от 46 до 65 лет, 34 - от 66 до 79 лет и 4 - старше 80 лет.Всего, по данным на 12 июня, на Дону – 7 152 инфицированных. Из них от новой болезни умерли уже 64 пациента, включая одного ребёнка. Подросток, которому было 12 лет, страдал заболеванием центральной нервной системы. В основном же COVID-19 тяжелее всего переносят пожилые люди и те, у кого в анамнезе значатся хронические заболевания.Стоит добавить, что в Ростовской области уже несколько дней подряд коэффициент распространения инфекции не превышает единицу. Это является хорошим показателем, означающим, что на Дону снизилось количество передач инфекции от одного заражённого другим людям.