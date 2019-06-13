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Истинный ариец: на Дону обнаружили череп солдата вермахта

Истинный ариец: на Дону обнаружили череп солдата вермахта
Череп немецкого солдата обнаружили в Ростовской области. О находке рассказали в объединении «Миус-Фронт».

Во время поисковых работ специалисты нашли останки военнослужащего вермахта. Сначала в земле была видна только его каска, утрамбованная грунтом. Когда её начали доставать, показался и сам череп, который десятки лет покоился в своём металлическом уборе. Кости сохранились не целиком, часть их лежала рядом с каской.

Специалисты добавили, что немец, судя по всему, имел светлые волосы. Видимо, часть из них сохранилась, несмотря на прошедшие годы. Также установлено, что он погиб в возрасте от 27 до 30 лет. Пока в объединении не сообщили обстоятельства его гибели.

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