Истинный ариец: на Дону обнаружили череп солдата вермахта



Череп немецкого солдата обнаружили в Ростовской области. О находке рассказали в объединении «Миус-Фронт».



Во время поисковых работ специалисты нашли останки военнослужащего вермахта. Сначала в земле была видна только его каска, утрамбованная грунтом. Когда её начали доставать, показался и сам череп, который десятки лет покоился в своём металлическом уборе. Кости сохранились не целиком, часть их лежала рядом с каской.



Специалисты добавили, что немец, судя по всему, имел светлые волосы. Видимо, часть из них сохранилась, несмотря на прошедшие годы. Также установлено, что он погиб в возрасте от 27 до 30 лет. Пока в объединении не сообщили обстоятельства его гибели.