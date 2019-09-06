На Дону во время поисковых работ нашли останки советского солдата под слоем колючей проволоки



В Ростовской области поисковики во время работ обнаружили останки советского солдата. Как рассказали в объединении «Миус-фронт», находку сделали в одном из немецких окопов.



Офицер погиб от осколочного ранения в голову. Скорее всего, боевые товарищи положили колючую проволоку поверх погибшего бойца. Это сделали для того, чтобы защитить тело от диких животных.



По словам поисковиков, смерть солдата наступила мгновенно. Фашисты ударили по его штурмовой группе артиллерийским огнём, и для многих бойцов эта битва стала последней. Других погибших похоронили чуть дальше от командира. Рядом в траншее обнаружили и личные вещи красноармейцев — металлическую кружку и ложку. Увы, личность офицера пока установить не удалось.

