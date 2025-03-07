Ирину Безрукову заметили в компании статного мужчины

Фото: Ирина Безрукова

Известная актриса Ирина Безрукова посетила концерт группы «Руки вверх!». Кадрами артистка поделилась в социальных сетях.На видео можно увидеть, как Ирина подпевает известные песни группы и выглядит очень счастливой. Позже её заметили в компании статного мужчины. Они танцевали и много улыбались.— Это был мой первый концерт «Руки вверх!», — поделилась впечатлениями Ирина Безрукова. — Я танцевала от души. Это было незабываемо.Возможно, это друг или коллега по работе. Однако они весьма удачно смотрелись. Сама актриса не упомянула, кто танцевал с ней.