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Актриса Ирина Безрукова поделилась рецептом растительного молока

Актриса Ирина Безрукова поделилась рецептом растительного молока
Знаменитая уроженка Ростова-на-Дону Ирина Безрукова поделилась на своей странице в соцсети собственным рецептом растительного молока. Актриса убеждена, что найти молоко с хорошим составом в магазине практически невозможно, поэтому научилась производить его сама.

Для приготовления растительного молока нужно все лишь 50 граммов любых орехов и 500 миллилитров воды. Орехи необходимо замочить на 6-8 часов, воду периодически менять. Затем измельчить их вместе с водой и процедить через специальный мешочек или марлю.

– Оставшийся в марле ореховый жмых можете добавлять в пищу. Он вкусный и полезный, – советует знаменитость.

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