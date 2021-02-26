Актриса Ирина Безрукова поделилась рецептом растительного молока

Знаменитая уроженка Ростова-на-Дону Ирина Безрукова поделилась на своей странице в соцсети собственным рецептом растительного молока. Актриса убеждена, что найти молоко с хорошим составом в магазине практически невозможно, поэтому научилась производить его сама.Для приготовления растительного молока нужно все лишь 50 граммов любых орехов и 500 миллилитров воды. Орехи необходимо замочить на 6-8 часов, воду периодически менять. Затем измельчить их вместе с водой и процедить через специальный мешочек или марлю.– Оставшийся в марле ореховый жмых можете добавлять в пищу. Он вкусный и полезный, – советует знаменитость.