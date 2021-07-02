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Ирина Безрукова показала пляжное фото

Ирина Безрукова показала пляжное фото
Уроженка Ростова Ирина Безрукова показала пляжное фото в купальнике. Актриса опубликовала снимок у себя в «Инстаграме».
В кадре артистка появилась в красном бюстгальтере. Сверху – тоненькая рубашка.

Многие пользователи Сети отметили, что ростовчанка находится в прекрасной форме, а ее внешности могут позавидовать первые красавицы России.

Ирина Безрукова - советская и российская актриса, общественный деятель и тифлокомментатор высшей категории. Она родилась в Ростове-на-Дону. В 23 года Ирина окончила училище искусств по специальности «Актриса театра и кино». За свою карьеру сыграла в более 250 спектаклях, а в 1991-2001 гг. проявила себя как телеведущая. Дончанка - член Общественной палаты Московской области. В 2020 году Ирина Безрукова получила премию «Человек года».

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