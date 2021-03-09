Актриса Ирина Безрукова показала, как выглядела в 18 лет

Известная актриса из Ростова поделилась архивной фотографией. Ирина Безрукова опубликовала снимок на своей странице в «Инстаграме» 11 марта.На фото юная Ирина стоит на фоне деревьев. У девушки короткая челка, волосы собраны в высокий хвост. Будущая актриса смотрит прямо в камеру, слегка наклонив голову.- Губы у меня с юности такие, как сейчас, - отметила ростовчанка.Фанаты актрисы восхитились ее внешностью в молодости и поддержали «лайками».- Вы ничуть не изменились, - написали они. - Такая же красивая, как и прежде.Ирина Безрукова - советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, общественный деятель, тифлокомментатор высшей категории, телеведущая. Она является членом Общественной палаты Московской области. В 2020 году ростовчанка получила премию «Человек года» за большой вклад в развитие тифлокомментирования в России.