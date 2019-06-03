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Имущество ростовского застройщика-банкрота оценили в 100 миллионов

Имущество ростовского застройщика-банкрота оценили в 100 миллионов
Имущество ростовской строительной фирмы «Сигма» оценили в 100 миллионов. Информация об этом опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Ранее застройщика признали банкротом. В отношении фирмы ввели процедуру конкурсного производства. Среди выставленного на продажу имущества «Сигмы» - несколько офисов, каждый из которых стоит по 40 миллионов рублей. Известно, что всю недвижимость оценили примерно в 75 миллионов.

Кроме недвижимого, эксперты посчитали стоимость движимого имущества. В этом списке оказались краны, экскаваторы и грузовой автомобиль. Общая цена составила примерно 25 миллионов рублей.

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