Имущество ростовского застройщика-банкрота оценили в 100 миллионов



Имущество ростовской строительной фирмы «Сигма» оценили в 100 миллионов. Информация об этом опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



Ранее застройщика признали банкротом. В отношении фирмы ввели процедуру конкурсного производства. Среди выставленного на продажу имущества «Сигмы» - несколько офисов, каждый из которых стоит по 40 миллионов рублей. Известно, что всю недвижимость оценили примерно в 75 миллионов.



Кроме недвижимого, эксперты посчитали стоимость движимого имущества. В этом списке оказались краны, экскаваторы и грузовой автомобиль. Общая цена составила примерно 25 миллионов рублей.