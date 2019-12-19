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Имущество Азовского комбината детского питания выставили на торги за 45 миллионов

Имущество Азовского комбината детского питания выставили на торги за 45 миллионов
Имущество ОАО «Азовский комбинат детского питания» выставили на торги за 45 миллионов рублей. Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На торгах представят следующий лот – права требования на часть имущества НПФ «Тихий Дон». Известно, что Азовский комбинат вносил в совокупный вклад учредителей 50 миллионов. В связи с этим предприятию должны передать часть имущества фонда. Однако случится это, когда «Тихий Дон» рассчитается с кредиторами. В настоящее время организацию ликвидируют.

Напомним, в отношении ОАО «Азовский комбинат детского питания» ввели процедуру наблюдения в январе 2016 года. В июле того же года предприятие признали банкротом.

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