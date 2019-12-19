Имущество Азовского комбината детского питания выставили на торги за 45 миллионов



Имущество ОАО «Азовский комбинат детского питания» выставили на торги за 45 миллионов рублей. Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



На торгах представят следующий лот – права требования на часть имущества НПФ «Тихий Дон». Известно, что Азовский комбинат вносил в совокупный вклад учредителей 50 миллионов. В связи с этим предприятию должны передать часть имущества фонда. Однако случится это, когда «Тихий Дон» рассчитается с кредиторами. В настоящее время организацию ликвидируют.



Напомним, в отношении ОАО «Азовский комбинат детского питания» ввели процедуру наблюдения в январе 2016 года. В июле того же года предприятие признали банкротом.