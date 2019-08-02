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Имущество шахты обанкротившейся компании «Кингкоул» продают за 39 миллионов рублей

Имущество шахты обанкротившейся компании «Кингкоул» продают за 39 миллионов рублей

Имущество шахты «Замчаловский антрацит», принадлежавшей обанкротившейся компании «Кингкоул», выставили на торги.

Часть оборудования угольного предприятия оценили в сумму 30,8 млн рублей. Сведения размещены в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Всего на аукцион выставлено два лота, стоимостью 13,5 млн рублей и 17,3 млн рублей. Оба представляют собой подземные горные сооружения. Торги запланированы на 10 сентября.

Напомним, шахта «Замчаловский антрацит» входила в группу компаний «Кингкоул», которая обанкротилась в 2017 году. Генерального директора ООО «Кингкоул» Владимира Пожидаева осудили на пять лет за невыплату зарплаты 156 сотрудникам с апреля 2015-го по март 2016 года. При этом в суде было установлено, что глава компании имел возможность выплатить сотрудникам более 17 млн рублей. Но глава компании направил эти деньги на иные цели.

В апреле 2018 года «Замчаловский антрацит» купила новочеркасская компания «Успех». Позже в том же году предприятие было перепродано чешской компании E.Connect Assets.

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