Имущество шахты обанкротившейся компании «Кингкоул» продают за 39 миллионов рублей





Имущество шахты «Замчаловский антрацит», принадлежавшей обанкротившейся компании «Кингкоул», выставили на торги.



Часть оборудования угольного предприятия оценили в сумму 30,8 млн рублей. Сведения размещены в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



Всего на аукцион выставлено два лота, стоимостью 13,5 млн рублей и 17,3 млн рублей. Оба представляют собой подземные горные сооружения. Торги запланированы на 10 сентября.



Напомним, шахта «Замчаловский антрацит» входила в группу компаний «Кингкоул», которая обанкротилась в 2017 году. Генерального директора ООО «Кингкоул» Владимира Пожидаева осудили на пять лет за невыплату зарплаты 156 сотрудникам с апреля 2015-го по март 2016 года. При этом в суде было установлено, что глава компании имел возможность выплатить сотрудникам более 17 млн рублей. Но глава компании направил эти деньги на иные цели.



В апреле 2018 года «Замчаловский антрацит» купила новочеркасская компания «Успех». Позже в том же году предприятие было перепродано чешской компании E.Connect Assets.