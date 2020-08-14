Имущество ростовского банка «Донинвест» купили за 36 миллионов

В донской столице продали имущество коммерческого банка «Донинвест» за 35 995 333,3 рубля. Данные опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.29 июля местным предпринимателем куплен сервисный центр организации площадью 232 квадратных метров. Одноэтажное здание расположено в центре города. Ранее оно продавалось за 31, 6 миллионов. Однако торги признали несостоявшимися из-за отсутствия участников. Цена уменьшилась до 28,4 млн, но продали здание, в конечном итоге, за 25,5 миллионов рублей.Также в конце июля была продана пристройка банка площадью 273 квадратных метров за 2,2 млн. Победитель аукциона - ООО «Горизонт». Автомобиль «Хендай Соната» продали за 252 тысячи, 2/3 доли на дом - за 8 миллионов.Коммерческий банк «Донинвест» создан в 1991 году Михаилом Парамоновым, гендиректором ТагАЗа. В 2014 году лицензия «Донинвеста» была отозвана. Причина - «высокорискованная кредитная политика». Финансовая организация после этого была признана банкротом.Также год назад собственника банка Александра Григорьева и нескольких топ-менеджеров признали виновными в хищениях из организации. Всем фигурантам назначили от 4,5 до 9 лет лишения свободы.