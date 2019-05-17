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Азовские археологи впервые нашли хозяйственную яму турецкого периода: в ней лежали блюдо и кувшин

Азовские археологи впервые нашли хозяйственную яму турецкого периода: в ней лежали блюдо и кувшин
Во время раскопок археологи Азова после долгих поисков обнаружили хозяйственную яму турецкого периода. О находке на улице Энгельса рассказали 21 мая в местном музее-заповеднике.

Яма находилась недалеко от наземного жилища. Сняв первый пласт земли, специалисты нашли несколько интересных и уникальных предметов. Среди них — итальянская чаша с орнаментом и миниатюрная афтоба (керамический кувшин для воды). Она была привезена в Азов из Юго-Восточного Крыма.
Азовские археологи впервые нашли хозяйственную яму турецкого периода: в ней лежали блюдо и кувшин
- Большая часть керамики турецкого времени очень невзрачна. Гончары юго-восточного Крыма производили в основном монохромную керамику без орнаментов, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Но очень редко встречается и такая красивая керамика, привезенная из северной Италии. Интересно, что это первая археологически целая находка — можно увидеть форму. Ранее мы находили только небольшие фрагменты.

Сама яма уникальна тем, что подобные ей ранее экспертам не попадались. Им было тяжело проследить хронологию развития жизни людей 17-18-х веков, потому что все находки всегда были мелкими и смешанными друг с другом. Данное же исследование преподнесло по-настоящему ценные экземпляры.

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