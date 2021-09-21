Игроки ФК «Ростов» извинились перед болельщиками за чудовищный проигрыш и вылет из Кубка России
Игроки ФК «Ростов» попытались оправдаться перед болельщиками за чудовищный проигрыш «Чайке» и вылет из Кубка России. Матч с песчанокопской командой закончился поражением «желто-синих» со счетом 0:1.
Матч состоялся 22 сентября. С первого тайма «Чайка» стала лидировать в игре, несмотря на сильный атакующий состав соперников. Сначала защита «Ростова» справлялась, но на 22-й минуте «Чайка» все-таки открыла счет. Иван Олейников из центра штрафной площади в касание отправил мяч под перекладину рамки «Ростова» с прострела Антона Орлова – 1:0. Во втором тайме активнее были ростовчане, однако забить хотя бы еще один гол им не удалось. В итоге игра закончилась чудовищным поражением.
Однако и это не самое страшное. Из-за проигрыша «желто-синие» покидают Бетсити Кубка России с нулевым результатом. Это дало возможность «Чайке» попробовать свои силы в 1/8 финальных игр Кубка России.
После игры футболисты «Ростова» вышли на серьезный разговор к болельщикам на трибунах. Фанаты были очень огорчены поражением сильных игроков и не стеснялись в выражениях. Однако единственное, что могли сказать игроки: «Стыдно перед каждым из вас».