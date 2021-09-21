ФК «Ростов» проиграл деревенской команде - 0:1

На групповом этапе второго по значимости турнира в российском футболе соперниками «Ростова» были московское «Торпедо» из второй по силе лиге (ФНЛ) и «Чайка» из третьей по значимости лиги (несколько месяцев назад клуб перевели во второй дивизион за договорные матчи).На матч Юрий Семин выставил атакующий состав. Дмитрий Полоз, Николай Комличенко, Али Соу и Понтус Альмквист - сразу четыре игрока группы атаки. Но в первом тайме «Чайка» играла острее. У ворот Егора Бабурина возникали опасные моменты. Какое-то время защита «Ростова» справлялась, но на 22-й минуте «Чайка» все-таки открыла счет. Иван Олейников из центра штрафной площади в касание отправил мяч под перекладину рамки «Ростова» с прострела Антона Орлова – 1:0.Во второй части вечера «Ростов» завладел инициативой и соорудил ряд верных эпизодов, чтобы сравнять счет. Но желто-синим каждый раз чего-то не хватало. В результате счет первого тайма так и остался на табло. Итог – победа деревенской команды «Чайка». А черная полоса «Ростова» продолжается.В Кубке России дальше проходит «Чайка», а «Ростов» и «Торпедо» из турнира выбывают. Свой очередной матч команда Юрия Семина проведет 26 сентября на своем поле против «Ахмата» (Грозный).