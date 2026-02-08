Зимние хлопоты дачников: юрист из Ростовской области рассказала о возможных штрафах

Фото: Дондей

С наступлением зимы многие дачники считают, что их загородные владения уходят на заслуженный отдых, и проверки им не грозят. Однако, как поясняет юрист из Ростовской области Анна Павлова, это распространенное заблуждение. Соблюдение определенных правил и норм актуально даже в холодное время года, а их игнорирование может повлечь за собой административную ответственность и немалые штрафы.Наиболее существенные финансовые санкции, по словам специалиста, грозят за два вида нарушений: накопление мусора на участке и несанкционированный сброс снега на дорогу.Сброс снега с частной территории на проезжую часть или обочину, относящуюся к общему пользованию, является нарушением закона. Это может повлечь за собой штрафы для физических лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей.Особое внимание следует уделить уборке снега вблизи частных домов. Если снежные сугробы препятствуют работе экстренных и коммунальных служб, это также может стать основанием для штрафа. Особо строгое наказание предусмотрено за блокирование доступа к пожарным гидрантам и другим важным источникам водоснабжения. В таких случаях, как пояснила юрист, штрафы могут быть значительно выше, особенно для должностных и юридических лиц, достигая от 30 до 100 тысяч рублей при повторных нарушениях.Даже если мусор кажется скрыт под слоем снега, его наличие на участке может обернуться штрафом. Закопанный в снег мусор нарушает санитарно-эпидемиологические и экологические нормы, а также меры противопожарной безопасности.Анна Павлова напоминает, что твердые коммунальные отходы (ТКО) должны складироваться исключительно на специально оборудованных контейнерных площадках. За несоблюдение этого правила можно получить штраф от Россельхознадзора, Роспотребнадзора или органа государственного пожарного надзора, сумма которого составит от 2 до 15 тысяч рублей.Растительный мусор, такой как сухая трава, листья и ветки, не может быть смешан с ТКО. Правление садового или дачного товарищества обязано определить отдельное место для их складирования, проинформировать об этом дачников и заключить договор на вывоз с лицензированной организацией.Юрист также обращает внимание на правила пожарной безопасности, связанные с эксплуатацией печей. Запрещено оставлять горящие печи без присмотра, использовать для растопки неподходящее топливо или горючие жидкости, а также эксплуатировать неисправные печи или дымоходы с прогарами. Нарушение этих правил грозит штрафом в размере от двух до трех тысяч рублей.Таким образом, даже в зимний период дачникам Ростовской области стоит проявлять бдительность и соблюдать установленные правила, чтобы избежать неожиданных штрафов и обеспечить безопасность своих участков.