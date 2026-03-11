Мусор у квартиры ростовчан может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей

- Ставить туда свои вещи — особенно захламлять территорию — нельзя, если, конечно, не получено письменное согласие других собственников, — отмечает юрист.

Фото: Нейросеть

Жители Ростова-на-Дону и Ростовской области рискуют заплатить до 15 тысяч рублей за оставленный на лестничных площадках, в коридорах или у входа в подъезд мусор и личные вещи. О том, за что именно могут оштрафовать и как избежать неприятностей, порталу DonDay рассказала юрист из Ростовской области Анна Павлова.По словам юриста, многие ростовчане по привычке оставляют на лестничных пролетах старую мебель, книги, обувь, покрышки от автомобилей и даже пакеты с бытовыми отходами. Однако, как подчеркивает Анна Павлова, лестничные клетки, подъезды и придомовая территория являются общим имуществом многоквартирного дома. Законодательство категорически запрещает размещать там личные вещи, создавая неудобства и опасность для других жильцов.Оставленный мусор и вещи не только портят эстетический вид подъезда и создают неприятные запахи, но и несут реальную угрозу:- Пожарная опасность: Скопление мусора может легко воспламениться. Если мусор будет признан пожароопасным, сумма штрафа для нарушителя может достигать от 5 до 15 тысяч рублей.- Санитарные нарушения: Захламление общих пространств также является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. В этом случае штраф составит от 500 до 1000 рублей.