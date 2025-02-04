Хищные птицы Южного парка «Малинки» наслаждаются зимой

Фото: Дондей

В Южном парке «Малинки» в Ростовской области хищные птицы впервые за эту зиму смогли вдоволь насладиться снегом. Об этом сообщает Donday.Сотрудники парка заранее перевели теплолюбивых животных в вольеры, чтобы они не пострадали от холодов.А вот хищные пернатые с радостью встретили зимнюю погоду. Совы гуляли по снегу, а лебеди плавали на местном озере.Однако работникам парка пришлось потрудиться. Они расчистили тропинки к вольерам, чтобы обеспечить посетителям возможность наблюдать за животными.