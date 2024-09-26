В Южном парке «Малинки» малолетние живодеры сломали лапы кролику

Фото: Южный парк Малинки.

В Южном парке «Малинки» Ростовской области дети чуть не убили маленького кролика на глазах у посетителей. Шокирующую историю рассказали сотрудники парка.Днем 19 сентября несколько ребят зашли в зону, где можно гладить кроликов и решили поиграть с ними. Они поймали одного из пушистиков и стали издеваться над ним. Дети начали тянуть бедное животное в разные стороны, а затем стали выворачивать его лапки. Ужасное отношение к зверьку заметили сотрудники парка и тут же выгнали их.Изувеченного кролика сразу же отнесли к ветеринару. Рентген показал, что у него сломаны все четыре лапки. Врачам пришлось существенно покорпеть, чтобы собрать сломанные лапки. Пушистик находится в специальном в аппарате для фиксации костей, что поможет ускорить его выздоровление.Что касается детей, которые так жестоко обошлись со зверьком, - это осталось на их совести.