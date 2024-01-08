Фото: Южном парк «Малинки»

В Южном парке «Малинки» появится краснокнижный даурский журавль без одной ноги. Об этом сообщила Дарья Рупасова, руководитель отдела зоологии парка.Даурский журавль занесен в Красную книгу. На территории России численность этой птицы оценивается в 500-600 особей.У журавля, который будет жить в «Малинках», нет одной ноги. В таком состоянии его нашли в конце мая 2023 года рядом с селом Лазаревка Тамбовского муниципального округа Амурской области. У птицы был перелом цевки с некрозом мягких тканей и перелом кисти правого крыла. Журавлю пришлось ампутировать ногу.Предположительно, птица получила травму, налетев на высоковольтную ЛЭП. Через день после того, как она была травмирована, ее обнаружили неравнодушные граждане и передали на реабилитацию в Амурский биолого-туристический центр.Журавль должен прибыть в парк «Малинки» для его дальнейшего комфортного содержания там. Вероятно, для животного изготовят протез.- Сначала журавль пройдет полное обследование, в том числе рентген и, возможно, КТ конечностей, и уже от этого будем дальше плясать, - сообщила Дарья Рупасова.Однако с перевозкой птицы возникли трудности. Когда привезут журавля, пока не известно.