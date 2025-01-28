В Южном парке «Малинки» семье камерунских коз произошло прибавление

Фото: южный парк Малинки

В Южном парке «Малинки» в Ростовской области радостно встретили новое пополнение — родились козлята-двойняшки. Об этом сотрудники парка сообщили на своих страницах в социальных сетях 28 января.В семье камерунских коз произошло прибавление, так как у одной из козочек появились на свет двое козлят.Работники парка пока не раскрыли пол новорожденных, однако пригласили всех желающих предположить, кто из них мальчик, а кто девочка.Отметим, что камерунские козы принадлежат к группе миниатюрных пород, а их молоко известно своими уникальными качествами. Жирность его варьируется от 6% до 14%, что существенно увеличивает производство молочных продуктов по сравнению с молоком более крупных животных. Кроме того, козье молоко практически не имеет выраженного вкуса или аромата, что делает его идеальной основой для изготовления сыра или творога с деликатными сливочными оттенками.