Губернаторский контроль проверил реализацию нацпроектов в Егорлыкском районе

Контрольная группа во главе с заместителем губернатора – министром промышленности и энергетики Игорем Сорокиным оценила качество объектов, которые были построены в рамках реализации национальных проектов в Егорлыкском районе.В хуторе Шаумяновском осмотрели центральную парковую зону. Строительство проводится в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В ходе проверки выяснилось, что ремонтные работы отстают от графика. Игорь Сорокин дал поручение главе района и подрядчикам сдать объект в установленный срок. Первый этап был проведен в 2019 году и выполнен в полном объеме. Сейчас готовность объекта составляет 30%, срок сдачи - 28 августа.– подчеркнул Игорь Сорокин.Заместитель главы региона также акцентировал внимание на том, что все работы нужно завершить без потери качества. Такую задачу поставил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Также к концу 2021 года в хуторе Шаумяновском должен появиться детский сад «Аревик». Здание высотой три этажа, оснащенное лифтом, рассчитано на 80 детей дошкольного возраста. На объекте уже ведут строительные работы.В ходе проверки группа осмотрела и другие объекты Егорлыкского района, построенные в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».В 2021 году в станице Егорлыкской полностью завершится благоустройство парка по улице Грицика. Общая стоимость – более 105 млн рублей. Реализация проекта проходит в два этапа, первый уже завершен. На участке демонтировали покрытия и строения, уложили новую тротуарную плитку, завершили установку водо- и электроснабжающих сетей. Второй этап планируют завершить в следующем году. Будут сданы в эксплуатацию велодорожки, уличное освещение, фонтан, амфитеатр, спортивный комплекс, лавочки, урны, фудкорт и детские площадки.Общественная территория улицы Профсоюзной в 2019 году победила в областном конкурсе проектов по благоустройству. Сейчас здесь строят детские площадки. Согласно муниципальному контракту стоимость объекта составила порядка 12 млн рублей. Игорь Сорокин дал поручение закончить объект в срок.«Марс на Земле» – название еще незаконченной площадки. До конца лета подрядчик должен озеленить территорию, установить скамейки, урны, карусель, качели, батуты, уличные тренажеры, спортивное оборудование, детский игровой комплекс, велопарковки и провести наружное освещение. Композиция объекта подчиняется единому стилю и напоминает летающие тарелки.Также Игорь Сорокин посетил фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Ютин. Объект открылся в феврале этого года. Построен был пункт в 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи». В феврале в учреждении приняли первых пациентов.По результатам проверки контрольной группой было отмечено, что качество жизни в Егорлыкском районе улучшилось.