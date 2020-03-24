Благоустройство парка в станице Старочеркасской планируют завершить раньше срока



В станице Старочеркасской благоустройство нового парка идёт с опережением сроков. Ход работ проинспектировал заместитель губернатора — министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин.



Парк будет состоять из трёх частей общей площадью более 14 гектаров. Первая— парк «Ефремовский» — уже полностью готова и сдана в эксплуатацию. Местные жители прогуливаются по аккуратным дорожкам из плитки, отдыхают на качелях и скамейках под навесами. На всей территории высажены молодые деревья, которые в жаркое время года будут давать тень. Эта часть работ финансировалась из областного бюджета.



На данный момент к завершению подходят и работы по благоустройству второго участка, который получил название «Донской».



- Парк в станице Старочеркасской в 2019 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, - отметил Игорь Сорокин. - Строительство было запланировано в два этапа: первый начался в 2019-м, второй — в этом году. Общая стоимость работ трех благоустроенных участков составляет порядка 400 миллионов рублей, на данный момент выполнены работы на сумму более 155 миллионов рублей.



Первый этап подразумевал появление пешеходных и велосипедных дорожек со специальными покрытиями, деревьев, модульных туалетов, урн, скамеек, систем автополива, освещения и видеонаблюдения.



Новый современный парк украшают элементы, отсылающие нас к казачьим традициям, существующим здесь испокон веков: летние загоны и манежи для лошадей, копии бревенчатого редута и сторожевой башни. Вскоре для удобства гуляющих установят питьевые фонтанчики и фудкорт.



Игорь Сорокин добавил, что благоустройство парка ведётся с опережением графика. Согласно плану, работы нужно завершить в октябре 2020 года, но по факту их закончат уже в августе.



- Наша задача — полностью завершить благоустройство к празднованию 450-летия служения Российскому государству донского казачества, - сообщил министр. - Все мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, пройдут в сентябре.



Третий участок парка предназначен для проведения масштабных мероприятий. На его устройство из областного бюджета выделили 80 миллионов рублей, уже объявлен тендер на поиск подрядчика. Здесь разместят сцену с амфитеатром и площадкой. Вокруг появятся дорожки с освещением и видеокамерами.



Станица Старочекасская и раньше привлекала жителей области своим казачьим колоритом, теперь же сюда потянется ещё больше гостей. Для них планируют построить парковку на 950 машиномест.