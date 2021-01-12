Губернатор Василий Голубев продлил коронавирусные ограничения в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев продлил коронавирусные ограничения. Соответствующий документ глава региона подписал 14 января.Новая редакция постановления № 272 связана с продлением ограничений на работу общепита. По-прежнему заведения могут работать с 7 до 22 часов. В остальное время общепит может работать на доставку или навынос. Кроме того, действуют ограничения по минимальной площади на каждого гостя и по максимальному числу гостей в помещении.При этом свежий результат теста на коронавирус теперь не нужно предъявлять на входе в заведение.Напомним, на Крещение 18-19 января также действуют ограничения. Дончане должны соблюдать социальную дистанцию в купелях, а также пользоваться масками и антисептиками. Кроме того, в местах купания должны быть устройства обеззараживания воздуха закрытого типа.