В Ростовской области ужесточили ограничения по коронавирусу

В Ростовской области были ужесточены коронавирусные ограничения. Соответствующий документ подписал губернатор региона Василий Голубев.С 13 ноября вступают в силу новые поправки в постановление № 272 о новой коронавирусной инфекции. Согласно им дети до 14 лет без сопровождения родителей либо опекунов не смогут ходить в гипермаркеты и торгово-развлекательные центры. Также граждане обязаны соблюдать «масочный» режим на парковках и в лифтах.Напомним, что продолжают действовать запреты на работу кафе и ресторанов после 22 часов, а также курение кальянов в общественных местах. Также людям старше 65 лет нужно по возможности уйти на дистанционную работу и меньше посещать общественные места. Из-за большого числа заболевших в регионе отменены культурно-массовые мероприятия, а театры и кинозалы работают с минимальным количеством зрителей.По словам главного санврача региона, это необходимые меры для урегулирования ситуации, связанной с коронавирусом. Если понадобятся более жесткие меры, соответствующее решение будет принято с учетом всех показателей.