Губернатор Голубев сообщил еще об одной атаке на Ростовскую область: видео

Фото: соцсети (тг Тютина).

В небе над Азовом прогремел еще один взрыв. Система ПВО повторно сработала 2 ноября около 14:40. Как сообщил губернатор Ростовской области, военные выполняют свою работу.Первый раз грохот над городом раздался в 14:17. По словам местных жителей, звуковая волна была настолько сильной, что на улицах у машин сработала сигнализация, а в домах у людей задребезжали окна и посуда.Спустя полчаса система противовоздушной обороны сработала повторно. На небе остались инверсионные следы.