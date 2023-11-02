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Губернатор Голубев сообщил еще об одной атаке на Ростовскую область: видео

Губернатор Голубев сообщил еще об одной атаке на Ростовскую область: видео
В небе над Азовом прогремел еще один взрыв. Система ПВО повторно сработала 2 ноября около 14:40. Как сообщил губернатор Ростовской области, военные выполняют свою работу.

Первый раз грохот над городом раздался в 14:17. По словам местных жителей, звуковая волна была настолько сильной, что на улицах у машин сработала сигнализация, а в домах у людей задребезжали окна и посуда.

Спустя полчаса система противовоздушной обороны сработала повторно. На небе остались инверсионные следы.
Фото: соцсети (тг Тютина).
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