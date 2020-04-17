Грузоперевозчикам разъяснили порядок въезда в Ростов
Сотрудникам логистических компаний объяснили, при каких условиях транспорт сможет въезжать в Ростов-на-Дону. О порядке перемещения грузовых авто рассказал первый замглавы городской администрации Юрий Овчинников во время брифинга 20 апреля.
Если предприятие зарегистрировано в Ростове, то водителю будет достаточно иметь при себе специальный пропуск и удостоверение личности. Новые разрешения на перемещение по городу оформляются с 20 по 22 апреля в специальных пунктах. Если же компания зарегистрирована в другом регионе, то сотруднику нужно иметь при себе обычный пакет документов, в том числе — товарно-транспортную накладную. На бумаге обязательно должен быть указан адрес предприятия, куда груз направляется.
Напомним, постановление об изменении порядка перемещения по Ростову-на-Дону было подписано 19 апреля. Сотрудники предприятий, которые продолжают работать во время режима самоизоляции, должны получить специальные пропуска. Для этого руководителю нужно направить соответствующее заявление в пункт выдачи. Однако уже утром 20 апреля жители Ростова столкнулись с тем, что ни по одному номеру невозможно дозвониться.