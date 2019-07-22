Гроза, град и шквалистый ветер обрушатся на Ростовскую область в ближайшие часы



В ближайшие часы в донском регионе ожидается резкое ухудшение погоды. О неблагоприятных метеорологических явлениях предупредили в ГУ МЧС по Ростовской области.



В течение трёх-шести часов на Дону прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами и град. При этом на область обрушится шквалистый ветер силой до 20-23 метров в секунду.



Дончан просят сократить время пребывания на улице, не стоять возле столбов, деревьев, витрин и рекламных щитов.