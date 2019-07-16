В ближайшие часы в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды



На Донской регион в ближайшие часы обрушится ливень и шквалистый ветер. Ухудшение погоды ожидается к вечеру 18 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.



Местами по региону прогнозируются град, сильный дождь, ливень с грозой и шквалистый ветер. Его сила будет достигать 20-23 метров в секунду. Штормовое предупреждение сохранится до конца суток 19 июля.



Дончанам рекомендуют сократить время пребывания на улице, не парковать машины возле деревьев и столбов.