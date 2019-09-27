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Гроза и шквалистый ветер прогнозируются в Ростове в ближайшие часы

Гроза и шквалистый ветер прогнозируются в Ростове в ближайшие часы
В ближайшие часы в Ростове-на-Дону объявлено штормовое предупреждение. Непогода прогнозируется до конца суток 1 октября. Об этом предупреждает Управление по делам ГО и ЧС.

Через один-три часа на донскую столицу обрушатся сильные дожди, ливни с грозами и град. При этом будет бушевать шквалистый ветер силой до 20-23 метров в секунду.

Из-за ветра в городе ожидается падение деревьев, столбов и рекламных щитов, а также обрыв проводов. Ростовчан просят воздержаться от пребывания на улице и соблюдать осторожность, находясь вне дома.

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