Гроза и шквалистый ветер прогнозируются в Ростове в ближайшие часы



В ближайшие часы в Ростове-на-Дону объявлено штормовое предупреждение. Непогода прогнозируется до конца суток 1 октября. Об этом предупреждает Управление по делам ГО и ЧС.



Через один-три часа на донскую столицу обрушатся сильные дожди, ливни с грозами и град. При этом будет бушевать шквалистый ветер силой до 20-23 метров в секунду.



Из-за ветра в городе ожидается падение деревьев, столбов и рекламных щитов, а также обрыв проводов. Ростовчан просят воздержаться от пребывания на улице и соблюдать осторожность, находясь вне дома.