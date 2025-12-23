Новости
Грибники Ростовской области раскрыли секрет маринования подзеленков

Грибники Ростовской области раскрыли секрет маринования подзеленков. Они поделились своим опытом в социальных сетях.

Осенью грибники завершили сбор урожая. Теперь они занимаются его переработкой: сушат грибы или маринуют. В интернете разгорелся спор о том, стоит ли мариновать подзеленки. Некоторые считают, что это бесполезно из-за песка на грибах. Другие уверены, что есть способ. Для успешного маринования нужно дважды отварить грибы.

 — Я просто очень хорошо их чищу. Я их 3-4 раза чищу ножом. Потом ставлю две кастрюли воды в первой варю минуты 3, шумовкой перекладываю во вторую и варю минут 15, кипят естественно, так же шумовкой выкладываю и ещё раз промываю, пробую чтобы не хрустели и мариную, — рассказала свой секрет женщина.


После этого грибы можно мариновать. Для этого нужно добавить в кастрюлю сахар, соль, лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздику, воду и уксус. Варить грибы в маринаде нужно 15 минут после закипания.

Банки следует тщательно вымыть с содой и простерилизовать. Крышки нужно промыть и прокипятить 5 минут. Готовый маринад разложить по банкам, закатать и перевернуть. Укутать банки теплым одеялом и оставить до полного остывания.
