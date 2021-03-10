Отданный под снос 119-летний дом на Станиславского в Ростове признают памятником культуры
В Ростове-на-Дону 119-летний дом, который хотели снести власти города, признают памятником культурного наследия. Свой официальный статус историческое здание № 39 на улице Станиславского получит 24 марта.
- На заседании рабочая группа определит историко-культурную ценность дома, обладающего признаками объекта культурного наследия, - сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области.
Бывший доходный дом Науменко признали аварийным в 2009 году. Его жильцов сразу расселили. В течение 11 лет здание пустовало, только бездомные устраивали в нём ночлежки... В ноябре 2020 года уникальное строение выставили на торги. На портале госзакупок власти Ростова-на-Дону искали подрядчика, который займётся сносом дома-ветерана.
На аукционе победила компания ООО «Динамик Групп» из Краснодарского края. Она согласилась взяться за работу всего за 1 миллион 803 тысячи рублей вместо предлагаемых 4 миллионов 259 тысяч. Полагалось, что здание сотрут с лица земли до 12 декабря. Однако за его жизнь начала борьбу общественность. Неравнодушные граждане пытались донести до чиновников, что дом Науменко - уникальное архитектурное сооружение, и Ростову его никак нельзя потерять.
О сносе дома высказался сити-менеджер донской столицы. По его мнению, исторический дом и снести - неверно, и оставить - опасно. Алексей Логвиненко предложил частично сберечь фасад здания, а дальше заняться его реконструкцией после всех экспертиз.
Будет ли реставрирован старейший доходный дом Ростова после признания его памятником культуры, неизвестно.