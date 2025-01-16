Госэкспертиза одобрила проект сноса дома на Нариманова в Ростове

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Госэкспертиза вынесла положительное заключение проекту сноса аварийного дома по адресу Нариманова, 72/3. Эта информация была опубликована 15 января на сайте Единого государственного реестра заключений.История многоквартирного дома длится с января 2024 года. У 27 января здания обрушилась стена. В результате экстренной эвакуации из дома эвакуировали 95 человек. На следующий день рухнул первый подъезд.Жильцам не позволили вернуться в свои квартиры, чтобы забрать вещи. Эксперты опасались, что дом может рухнуть в любой момент.. Временно их разместили в жилом фонде на Суворовском.Администрация Ростова планировала начать снос дома с 15 июля 2024 года, но работы были приостановлены. Вмешался Следственный комитет, признавший полуразрушенное здание вещественным доказательством, которое может быть дополнительно исследовано. Поэтому снос был отложен.