Врач из Ростовской области предупреждает: недосып – тихий убийца здоровья
Современный ритм жизни, наполненный работой, увлечениями и бытовыми заботами, часто заставляет нас жертвовать самым ценным – полноценным сном. Многие жители мегаполисов сталкиваются с бессонницей, а кто-то намеренно сокращает время ночного отдыха, предпочитая сериалы. Врач из Ростовской области Дарья Мелешко рассказала порталу DonDay о том, насколько опасен хронический недосып для нашего организма.
По словам специалиста, крепкий и достаточный по продолжительности сон является основой как физического, так и психического благополучия. Именно во время отдыха наш организм восстанавливается, включая жизненно важные системы: сердце, мозг и иммунитет. Однако, как отмечает Дарья Мелешко, недостаток сна провоцирует целый каскад проблем со здоровьем. Среди них:
- Сердечно-сосудистые заболевания: повышение артериального давления.
- Метаболические нарушения: увеличение риска ожирения и развития диабета второго типа.
- Когнитивные нарушения: ухудшение памяти, снижение концентрации внимания.
- Снижение иммунитета: повышенная уязвимость к инфекциям.
- Психическое здоровье: повышенная склонность к депрессии и тревожным расстройствам.
Взрослым, как правило, требуется 7-9 часов сна в сутки. Для подростков эта цифра увеличивается до 8-10 часов, а для детей – еще больше. Однако, как подчеркивает Дарья Мелешко, количественный показатель – не единственный фактор. Не менее важна регулярность: ложиться спать и просыпаться нужно примерно в одно и то же время. Стабильный биоритм помогает организму поддерживать предсказуемый цикл восстановления.
Вопреки распространенному мнению мозг во время сна активно трудится. Особенно важна фаза глубокого сна, во время которой происходит процесс детоксикации. Мозг избавляется от продуктов обмена веществ, включая вредные белки, такие как бета-амилоид. Накопление этого белка может стать причиной развития болезни Альцгеймера. Эти критически важные процессы невозможно компенсировать никакими другими способами, кроме полноценного ночного отдыха.
Даже одна ночь, проведенная без сна, негативно отражается на наших когнитивных способностях. Скорость реакции, внимание и память заметно ухудшаются. "Человек становится более импульсивным, принимая решения, не осознавая суженности своего восприятия", – предупреждает медик.
В первые недели недосыпания человек может ощущать общее недомогание, головные боли, снижение умственной активности и повышенный аппетит.