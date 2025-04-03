Госдума досрочно лишила мандата депутата ЛДПР от Ростовской области Юрия Напсо

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Государственная Дума досрочно лишила полномочий депутата ЛДПР от Краснодарского края и Ростовской области Юрия Напсо. Решение приняли на заседании 3 апреля.Основанием для этого стало регулярное отсутствие на рабочем месте. В общей сложности Юрий Напсо не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины.Однако сам парламентарий утверждает, что эти подсчеты неверны. Он утверждает, что находится на лечении и оформил все больничные листы в соответствии с законом. При этом отсутствовал в Думе без причины только шесть дней, сообщает РБК. Юрий Напсо намерен обратиться в Верховный суд РФ, чтобы вернуть себе полномочия депутата.Юрий Напсо был депутатом Государственной Думы ФС РФ V, VI и VII созывов (с 2007 по 2025 год). В 2021 году избрался в Думу текущего VIII созыва в составе федерального списка ЛДПР. За ним закрепили Краснодарский край и Ростовскую область.