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Госдума досрочно лишила мандата депутата ЛДПР от Ростовской области Юрия Напсо

Госдума досрочно лишила мандата депутата ЛДПР от Ростовской области Юрия Напсо
Государственная Дума досрочно лишила полномочий депутата ЛДПР от Краснодарского края и Ростовской области Юрия Напсо. Решение приняли на заседании 3 апреля.

Основанием для этого стало регулярное отсутствие на рабочем месте. В общей сложности Юрий Напсо не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины.

Однако сам парламентарий утверждает, что эти подсчеты неверны. Он утверждает, что находится на лечении и оформил все больничные листы в соответствии с законом. При этом отсутствовал в Думе без причины только шесть дней, сообщает РБК. Юрий Напсо намерен обратиться в Верховный суд РФ, чтобы вернуть себе полномочия депутата.

Юрий Напсо был депутатом Государственной Думы ФС РФ V, VI и VII созывов (с 2007 по 2025 год). В 2021 году избрался в Думу текущего VIII созыва в составе федерального списка ЛДПР. За ним закрепили Краснодарский край и Ростовскую область.
Фото: Ростов.Ру
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