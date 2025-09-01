В Ростове на Вятской забил коммунальный фонтан высотой с трехэтажный дом

Фото: Соцсети.

В Ростове из-под земли забил высоченный коммунальный фонтан. Струя воды высотой с трехэтажный дом вырвалась на улице Вятской днем 1 сентября.Фонтан забил в районе пересечения с Обским. Его высота превысила пять метров. Жители города активно делятся фотографиями и видеозаписями бурлящей воды в социальных сетях.В социальных сетях горожане шутят, что теперь у них есть возможность бесплатно помыть автомобиль. Однако для тех, кто живет поблизости, это не повод для радости. Ростовчане считают, что коммунальным службам было бы проще один раз провести капитальный ремонт труб, чем постоянно устранять последствия аварий.