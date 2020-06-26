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В Ростовской области будут судить главу района за превышение полномочий

В Ростовской области будут судить главу района за превышение полномочий
На Дону завершили расследование уголовного дела в отношении главы Целинского района. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2018 году глава администрации Целинского района Борис Сорокин собственноручно подписал акты приема-передачи 10 квартир для детей-сирот в посёлке Целина. При этом чиновник достоверно знал, что не были проведены экспертизы на соответствие жилья санитарному и техническому состоянию, строительным и противопожарным нормам. Несмотря на это, квартиры приняли в собственность Целинского района, а продавцу из бюджета Ростовской области выплатили за них более 9 миллионов рублей.
- В результате незаконных действий обвиняемого детям-сиротам были предоставлены квартиры ненадлежащего качества, а также существенно нарушены охраняемые законом интересы государства, это выразилось в неэффективном расходовании бюджетных средств путём приобретения в муниципальную собственность квартир по завышенной стоимости, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело передано в суд. На имущество главы района наложен арест.

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