В Ростовской области будут судить главу района за превышение полномочий

На Дону завершили расследование уголовного дела в отношении главы Целинского района. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.По версии следствия, в 2018 году глава администрации Целинского района Борис Сорокин собственноручно подписал акты приема-передачи 10 квартир для детей-сирот в посёлке Целина. При этом чиновник достоверно знал, что не были проведены экспертизы на соответствие жилья санитарному и техническому состоянию, строительным и противопожарным нормам. Несмотря на это, квартиры приняли в собственность Целинского района, а продавцу из бюджета Ростовской области выплатили за них более 9 миллионов рублей.В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело передано в суд. На имущество главы района наложен арест.