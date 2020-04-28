Экс-главу Егорлыкского района будут судить по делу о превышении полномочий

Завершилось расследование дела экс-главы администрации Егорлыкского района. Павлу Павлову вменяют «Превышение должностных полномочий», сообщили в Следственном комитете России.По версии следствия, бывший глава района подписал с компанией договор о поставке водонапорных башен. Павлов якобы заранее знал, что подрядчик не выполнит условия муниципального контракта. Однако он все равно заключил соглашение, не созывая приемочную комиссию.Когда башни были поставлены, выяснилось, что они не соответствуют требованиям. В связи с этим до сих пор нельзя использовать. При этом из бюджета на оборудование было выделено около семи миллионов.В настоящее время Павлов находится под домашним арестом. Дело в отношении бывшего чиновника передали в суд для рассмотрения по существу.