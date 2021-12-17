Главой водоканала Ростовской области станет Сергей Любушкин

Фото: ГУП РО «УРСВ»

Сергей Любушкин возглавил «Управление развития систем водоснабжения Ростовской области». Он пришел на смену Наталье Ефимченко, покинувшей пост в ноябре 2021 года. Врио после ее ухода стал Сергей Гайдунков.По информации пресс-службы УРСВ, Любушкин является выпускником Новочеркасской государственной академии. Он изучал специальность «Инженер систем водоснабжения и водоотведения».Отметим, что с июля 2017-го по ноябрь 2021 года Сергей Любушкин был директором МУП «Водоканал» Новороссийска. Официально он вступит в должность с января 2022 года.