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Главой водоканала Ростовской области станет Сергей Любушкин

Главой водоканала Ростовской области станет Сергей Любушкин

Сергей Любушкин возглавил «Управление развития систем водоснабжения Ростовской области». Он пришел на смену Наталье Ефимченко, покинувшей пост в ноябре 2021 года. Врио после ее ухода стал Сергей Гайдунков.

По информации пресс-службы УРСВ, Любушкин является выпускником Новочеркасской государственной академии. Он изучал специальность «Инженер систем водоснабжения и водоотведения».

Отметим, что с июля 2017-го по ноябрь 2021 года Сергей Любушкин был директором МУП «Водоканал» Новороссийска. Официально он вступит в должность с января 2022 года.
Фото: ГУП РО «УРСВ»
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