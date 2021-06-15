В Шахтах уволился директор «Водоканала» Сергей Галкин

Директор шахтинского «Водоканала» покинул должность, которую возглавлял почти два года. Сергей Галкин написал заявление об увольнении по собственному желанию и с 16 июня больше не является сотрудником ведомства.Причину увольнения Сергей Галкин не скрывает: давление, отсутствие поддержки от муниципалитета, а также штрафы, порой выше зарплаты руководителя организации.Новым директором ведомства стал работник филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» Владимир Сикачев. О шахтинце с 30-летним стажем коллеги отзываются положительно.