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В Шахтах уволился директор «Водоканала» Сергей Галкин

В Шахтах уволился директор «Водоканала» Сергей Галкин
Директор шахтинского «Водоканала» покинул должность, которую возглавлял почти два года. Сергей Галкин написал заявление об увольнении по собственному желанию и с 16 июня больше не является сотрудником ведомства.

Причину увольнения Сергей Галкин не скрывает: давление, отсутствие поддержки от муниципалитета, а также штрафы, порой выше зарплаты руководителя организации.

Новым директором ведомства стал работник филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» Владимир Сикачев. О шахтинце с 30-летним стажем коллеги отзываются положительно.

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