Наталья Ефимченко покинула должность директора водоканала Ростовской области
Наталья Ефимченко покинула должность директора ГУП РО «УРСВ» Ростовской области. С 25 октября она стала советником ведомства, сообщил DonDay Шахты.
Наталья Ефимченко занимала пост руководителя организации чуть больше двух лет - с 1 октября 2019 года. У нее большой опыт на водоснабжающих предприятиях. Экс-директор ростовского ведомства была замгендиректора группы компаний «Росводоканал», генеральным директором ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», а также директором «Межрайонного Щелковского Водоканала».
Исполняющим обязанности руководителя областного водоканала стал замдиректора ведомства - Сергей Гайдунков. Ростовчанин имеет экономическое образование. Сергей Гайдунков некоторое время работал в шахтинском Водоканале, затем стал заместителем Ефимченко. В системе водоснабжения он трудится более 15 лет.