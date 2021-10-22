Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Наталья Ефимченко покинула должность директора водоканала Ростовской области

Наталья Ефимченко покинула должность директора водоканала Ростовской области
Наталья Ефимченко покинула должность директора ГУП РО «УРСВ» Ростовской области. С 25 октября она стала советником ведомства, сообщил DonDay Шахты.

Наталья Ефимченко занимала пост руководителя организации чуть больше двух лет - с 1 октября 2019 года. У нее большой опыт на водоснабжающих предприятиях. Экс-директор ростовского ведомства была замгендиректора группы компаний «Росводоканал», генеральным директором ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», а также директором «Межрайонного Щелковского Водоканала».

Исполняющим обязанности руководителя областного водоканала стал замдиректора ведомства - Сергей Гайдунков. Ростовчанин имеет экономическое образование. Сергей Гайдунков некоторое время работал в шахтинском Водоканале, затем стал заместителем Ефимченко. В системе водоснабжения он трудится более 15 лет.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.