Фото: ЖФК Ростов

Главный тренер ЖФК «Ростов» Яна Чуб попала в скандал из-за угроз футболисткам. В сеть попала запись, где наставница резко высказывается в адрес своих подопечных. Специалист также угрожала расправой футболисткам после их жалоб на задержку зарплаты.Громкие высказывания в раздевалке были записаны девочками из команды и позже размещены в сети. Как сообщает редакция DonDay со ссылкой на саму Яну Чуб, этот инцидент был еще в начале лета. Как призналась сама главный тренер, этих футболисток уже нет в составе донского клуба.Вероятно, такой поступок со стороны спортсменок мог стать местью за непродленное соглашение. Содержание самой записи специалист решила не комментировать.Генеральный директор ФК «Ростов» Игорь Гончаров отметил, что будет проведена служебная проверка. Предварительно, это было сделано на эмоциях. Тем не менее главному тренеру женской футбольной команды грозит как замечание, так и увольнение, - сообщает "Матч ТВ".