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Александр Аброскин - главный тренер молодежной команды ФК «Ростов»

Александр Аброскин - главный тренер молодежной команды ФК «Ростов»
Молодежному составу ФК «Ростов» назначили нового тренера. Как сообщили в пресс-службе донского клуба, им стал Александр Аброскин.

Ранее 35-летний специалист тренировал юношескую команду U-17 (старше 17 лет). Его подшефные в минувшем сезоне (2021/22) одержали восемь побед подряд и заняли шестую строчку в ЮФЛ-2 (юношеская футбольная лига). Некоторые игроки особенно отличились в матчах и пополнили ряды юношеской сборной России.

Ранее Rostov.ru рассказывал, что место главного тренера «молодежки» пустовало после ухода Тедеева. Его назначили на аналогичную должность основой команды «Алании». Специалист имеет подобный опыт - в сентябре 2021 года он возглавлял «Ростов».
Фото: ФК Ростов.
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