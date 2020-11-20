Главный тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон досрочно покинул сборную Черногории

Главный тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон прокомментировал досрочный уход из сборной Черногории. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе донского гандбольного клуба.Причины досрочного расторжения контракта Пер не смог назвать наверняка, но предположил, что новому тренеру хотели предоставить больше времени для работы с черногорской командой. Шведский специалист признался, что неожиданное увольнение его расстроило - он собирался провести с командой квалификационный турнир на Олимпийские игры. Однако Юханссон видит в этой ситуации и положительные стороны: у него появилась возможность полностью сосредоточиться на тренировках ростовского ГК.В начале следующей недели тренер вернется в Россию. В «Ростов-Доне» остались девять девушек, не уехавших в свои сборные, поэтому в планах у Пера - подготовка игроков. Он планирует совмещать бег и занятия в тренажерном зале с гандбольными тренировками. К тому же 17 декабря состоится встреча с «Уфой-Алисой», для которой Пер задействует состав «Ростов-Дона» гандболисток из молодежного состава.Главный тренер донского ГК добавил, что очень доволен работой в клубе за эти два месяца. «Ростов-Дон» одержал 10 побед и занял лидирующие места в Суперлиге и Лиге чемпионов.