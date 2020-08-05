Главный санврач Дона прокомментировал информацию об ужесточении ограничений

Главный санитарный врач Ростовской области прокомментировал информацию об ужесточении ограничений. Евгений Ковалев ответил на вопрос во время брифинга в правительстве 7 августа.По его словам, он не получал никаких документов о введении карантина с 20 сентября. Все это фейки, которые распространяются в Сети. Евгений Ковалев отметил, что ситуация в регионе хоть и остается напряженной, однако она вполне контролируемая.Об этом говорила и министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. По ее словам, эпидемиологическая обстановка в регионе не дает нам расслабиться. Нужно понимать, что коронавирус вошел в нашу жизнь надолго, поэтому к нему придется привыкнуть.