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Главный санврач Дона прокомментировал информацию об ужесточении ограничений

Главный санврач Дона прокомментировал информацию об ужесточении ограничений
Главный санитарный врач Ростовской области прокомментировал информацию об ужесточении ограничений. Евгений Ковалев ответил на вопрос во время брифинга в правительстве 7 августа.

По его словам, он не получал никаких документов о введении карантина с 20 сентября. Все это фейки, которые распространяются в Сети. Евгений Ковалев отметил, что ситуация в регионе хоть и остается напряженной, однако она вполне контролируемая.

Об этом говорила и министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. По ее словам, эпидемиологическая обстановка в регионе не дает нам расслабиться. Нужно понимать, что коронавирус вошел в нашу жизнь надолго, поэтому к нему придется привыкнуть.

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